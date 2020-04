Dennis Rodman ai Mavs voleva il 69 e amava lavarsi durante il breafing pre-partita

La vita di Dennis Rodman meriterebbe un film intero, ma potete accontentarvi per ora con “The Last Dance” che gli ha dedicato le due puntate uscite oggi.

Dopo il Threepeat con i Bulls, anche “The Worm” lasciò Chicago e si accordò per giocare con i Dallas Mavericks di un giovanissimo Dirk Nowitzki appena scelto al draft. Rodman durò 12 partite prima di essere rilasciato. Ecco il ricordo di Marc Stein, penna del NY Times.

“Richiese il #69 appena arrivato a Dallas. Avevano anche già iniziato a stampare le maglie, che Cuban ancora possiede (aveva appena trovato l’accordo per comprare la squadra ma non era ancora ufficialmente il proprietario). La NBA, però, aveva posto il veto su quel numero, e allora Rodman decise di andare sul #70.

Un giorno il coach Don Nelson decise di non fare l’allenamento mattutino, ma c’era comunque Dirk che si stava allenando al tiro con il guru Holger Geschwinder. In palestra entrò Rodman che si mise a lanciare la palla da canestro a canestro più forte che poteva per lavorare sul rimbalzo. Da solo.

Rodman amava farsi la doccia prima delle partite (spesso durante le indicazioni di coach Nelson) e saltare quella dopo per fare pesi. In quella breve esperienza con i Mavs fu espulso due volte e sospeso una partita per essersi seduto sul parquet. Mantenne medie di 11.2 rimbalzi in soli 29 giorni, i più lunghi nella storia della franchigia (e del giornalismo).

Ultima storia: dopo la sconfitta che fece scendere Dallas con un record 3-9, Rodman attaccò Cuban dicendo di essere troppo vicino ai giocatori “come Jerry Jones” e poi non risparmiò nessun suo compagno. Diceva infatti che i Mavs avevano bisogno di un centro di riserva, di un centro titolare, una vera ala forte ed una coppia di guardie all’altezza.

Ovviamente dopo quell’uscita il 38enne Rodman venne immediatamente rilasciato. Cuban divenne proprietario circa un mese dopo. La stagione successiva Dallas iniziò la striscia di 11 stagioni consecutive con almeno 50 vittorie”.