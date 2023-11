Denver Nuggets e coach Malone, avanti insieme! C’è il rinnovo contrattuale

By

I Denver Nuggets hanno deciso di estendere il contratto al loro allenatore Michael Malone, dopo averli condotti al primo storico titolo NBA.

ESPN story on Denver coach Michael Malone agreeing on a lucrative contract extension https://t.co/WQd7oItHTL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 13, 2023

Malone ha iniziato la sua ottava stagione in Colorado e resterà al comando della franchigia fino al 2027. ESPN anticipa inoltre che sarà uno degli allenatori più pagati di tutta la NBA.

Dietro a Popovich, Spoelstra e Kerr, lui è il 4° coach in attività da più anni con la stessa squadra. Per quanto riguarda i Denver Nuggets, invece, è il 3° per gare allenate (647) e vinte (375), dietro ai santoni Doug Moe e George Karl.