Denver Nuggets, estensione per Zeke Nnaji fino al 2028

I campioni NBA in carica dei Denver Nuggets hanno deciso di estendere il contratto di Zeke Nnaji per 4 anni a 32 milioni totali. Questa stagione che partirà negli ultimi giorni è l’ultima del suo contratto da rookie, poi dal prossimo inizierà l’estensione che lo terrà con i Denver Nuggets fino al 2027, con una player option per la stagione 2027/28.

Secondo ESPN, quest’anno l’ala/centro Nnaji avrà un ruolo più importante dalla panchina rispetto a quanto successo nella scorsa stagione dove giocava circa 13′ per poco più di 5 punti di media.