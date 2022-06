Denver Nuggets, preso Caldwell-Pope dai Washington Wizards!

I Denver Nuggets provano a rinforzarsi in vista della prossima stagione e prendono via trade Kentavious Caldwell-Pope e Ish Smith in cambio di Monte Morris e Will Barton.

Dei quattro giocatori coinvolti solamente Morris ha un contratto oltre la prossima stagione (scade nel 2024 ma può estenderlo già dalla prossima estate). KCP invece aveva un parzialmente garantito ma grazie alla trade percepirà interamente i 14 milioni finali del suo contratto.

Così facendo Denver abbassa leggermente il monte ingaggi e le tasse, inoltre libera spazio in vista della prossima free agency.