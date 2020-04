Denver Nuggets, si punta a rinnovare Millsap-Grant; Utah Jazz, il draft nel mirino

Non si sa ancora se la NBA riprenderà o se la stagione è ormai finita (anche se aumenta sempre di più il pessimismo) ma intanto le franchigie iniziano a guardare al futuro e all’estate, fatta di scambi, rinnovi e draft. Oggi ci concentriamo su due squadre della Northwest Division, cioè i Nuggets ed i Jazz.

Partiamo da Utah che forse lascerà partire Mudiay perché potrà ambire ad un contratto un po’ più oneroso rispetto a quello al minimo firmato la scorsa estate. Per sostituire l’ex Knicks, la franchigia di Salt Lake City potrebbe pescare dal draft (scelta prevista tra la 22 e 24) con il miglior playmaker dell’ultimo anno NCAA Payton Pritchard, mossa soprattutto in prospettiva per l’anno successivo quando il contrattone di Mike Conley scadrà (anche se partirà il rinnovo al massimo di Donovan Mitchell).

Se Pritchard verrà scelto prima, allora si andrà con l’ala Xavier Tillman che ha chiuso in doppia doppia (13.7 + 10.3) la stagione da junior a Michigan State, aggiungendo 3 assist, oltre 2 stoppate e 1.3 rubate a partita. Come ultima possibilità attrae anche Aaron Nesmith di Vanderbilt, guardia sophomore da 23 punti con il 50% da 2 e 52% dall’arco, che potrebbe prendere il posto del partente Jordan Clarkson (in scadenza e potrà ambire a 15-18 milioni, cifra troppo alta per i Jazz).

I Denver Nuggets hanno già 96 milioni garantiti nella prossima stagione (partirà il rinnovo di Murray firmato la scorsa estate). La squadra del Colorado ha un “problema” in ala grande, con Paul Millsap che è in scadenza e Jerami Grant che quasi sicuramente non eserciterà la player option. Il veterano #4 è in scadenza e Denver spera che gli venga contraccambiato il favore che la franchigia fece lo scorso anno, esercitando una team option da 30 milioni: Millsap potrebbe “accontentarsi” di un contratto sull’ordine di 10-13 milioni all’anno. E a 35 anni, dopo una stagione non esaltante, sarebbe comunque un’ottima mossa per Millsap. Però su di lui ci sono anche gli Warriors, che potrebbero mettere sul piatto il tentativo di vincere il titolo, ma ad un prezzo più basso (al massimo possono offrire room exception da 5.3 milioni).

Jerami Grant, invece, ha giocato una grande stagione fino alla pausa, guidando la second unit dei Denver Nuggets, quindi non si accontenterà dei 9.3 milioni della sua player option. L’ala #9 chiederà un contratto intorno ai 15 milioni annui ed è la priorità per la dirigenza dei Nuggets, poi si penserà a Millsap e Plumlee. Con un rinnovo a quelle cifre, Grant potrebbe diventare l’ala forte titolare, con Millsap che scenderebbe in panca.

Ultimo tassello è Plumlee, prezioso per dare riposo a Jokic. Quest’anno guadagna 14 milioni, cifra improponibile nel caso di un rinnovo: potrebbe puntare ad una cifra intorno ai 7-8 milioni, forse anche meno. Il Denver Post lo vede quasi sicuramente in altri lidi.