Denver proverà a prendere Jrue Holiday?

Denver è una delle franchigie che hanno fatto parte della mega trade della notte, ma potrebbe non essersi fermata qui. Il mercato termina domani sera alle ore 21 italiane.

O’Connor di The Ringer pensa ad un possibile all-in dei Nuggets per Jrue Holiday dei Pelicans: ora Denver ha una prima scelta in più da mettere sul piatto. Holiday è sotto contratto per un’altra stagione con player option da 27 milioni per il 2021/22. Denver può rispondere con Millsap in scadenza, oppure un pacchetto formato da Plumlee in scadenza, Gary Harris che ha ancora due anni di contratto ma è giovane, più una o due scelte. Sembra incedibile, invece, Michael Porter jr. Attenzione anche a Melli per una questione di pareggio di stipendi.

La trade resta comunque una possibilità complicata in così poco tempo, come confermato anche da Wojnarowski di ESPN.

Holiday sta tenendo medie di 19.4 punti, 4.7 rimbalzi, 6.3 assist e 1.7 rubate, tirando con il 44% dal campo (e 35% da 3).