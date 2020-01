Derrick Rose all’All Star Game di Chicago! Parteciperà allo skills challenge

Derrick Rose giocherà l’All Star Game nella sua Chicago partecipando allo Skills Challenge del sabato.

Tra gli schiacciatori, invece, già confermati Dwight Howard (che oggi dovrebbe avere il contratto garantito dai Lakers fino al termine della stagione), il campione uscente Hamidou Diallo e l’esterno di Miami Derrick Jones jr. Il quarto dovrebbe essere uno tra Ja Morant, Zach LaVine ed Aaron Gordon: c’è una richiesta popolare per l’invito a Vince Carter ma se non ha accettato lo scorso anno quasi sicuramente dirà di no pure in questa sua ultima stagione.