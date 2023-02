Detroit Pistons, arriva RJ Hampton in uscita da Orlando

By

Nuova avventura NBA per il giovane RJ Hampton il cui contratto è stato rilevato dai Detroit Pistons. La guardia 24ª scelta 2020 non ha brillato in questa stagione con gli Orlando Magic che hanno deciso di tagliarlo.

Il contratto di RJ Hampton è in scadenza a fine stagione e proverà a sfruttare questi mesi per avere un nuovo contratto.

Dopo Denver e Orlando, sarà la terza esperienza NBA per Hampton che da giovanissimo era considerato una futura stella ma che con gli anni si è un po’ perso per strada.