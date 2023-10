Devin Vassell rinnova con i San Antonio Spurs

I San Antonio Spurs continuano a costruire il roster intorno a Victor Wembanyama. Secondo Adrian Wojnarowski, Devin Vassell ha rinnovato con i texani per un totale di 146 milioni di dollari in 5 anni. L’estensione accettata da Vassell fa parte del suo rookie contract, dal momento che è stato selezionato alla 11° nel draft NBA del 2020. Ad oggi, è il quinto giocatore dell’annata 2020 ad aver accettato l’estensione, preceduto da Anthony Edwards, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, Isaiah Stewart e Desmond Bane.

Se da un lato Gregg Popovich non ne vuole più sapere delle domande riguardo l’asso francese, dall’altro è chiaro come la dirigenza stia costruendo intorno al suo numero 1. Vassell, nonostante un infortunio al ginocchio subito a gennaio, è migliorato sensibilmente di anno in anno. Non è un caso che in tre stagioni sia passato dai 5,5 punti dell’anno da rookie ai 18,5 punti della scorsa annata. Adesso, quindi, diventerà un pezzo fondamentale della scacchiera dei futuri San Antonio Spurs.