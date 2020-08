Dietrofront Indiana: cacciato Nate McMillan! Pacers su Mike D’Antoni?

Il 4-0 subito dagli Indiana Pacers al primo turno di NBA Playoffs contro gli Heat è costato caro a coach Nate McMillan, licenziato ufficialmente nella giornata odierna. Sembrava fatta per il suo rinnovo, e invece la pessima serie contro Miami gli è costata il posto.

La dirigenza è chiamata a vari cambi di organico (Oladipo e Turner in partenza?) ed ora pure in panchina: secondo Wojnarowski, il favorito potrebbe essere Mike D’Antoni, che ha rifiutato più volte l’estensione con i Rockets ed è in scadenza. Solo un titolo NBA potrebbe far convincere l’ex play dell’Olimpia Milano a rimanere a Houston…