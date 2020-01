Dikembe Mutombo: “Noi sportivi abbiamo il dovere morale di impegnarci per le nostre comunità di origine”

Domenica sera, ad un evento organizzato dall’NBA Store di Milano, Dikembe Mutombo ha incontrato i fan e risposto ad alcune delle loro domande.

Per prima cosa l’ex giocatore degli Atlanta Hawks ha parlato della sua organizzazione benefica. La Dikembe Mutombo Foundation da 23 anni si occupa di portare lo sport nelle comunità Africane più povere. Proprio per questo ha sottolineato quanto si importante per gli sportivi impegnarsi nelle comunità di origine. “Fare differenze nella comunità da dove veniamo è fondamentale, noi come giocatori di basket abbiamo un dovere morale di fare qualcosa per le nostre comunità”. Il suo messaggio per tutti gli atleti Africani è quello di sfruttare la loro popolarità e tornare nei loro paesi di origine per ridare qualcosa alla comunità dalla quale provengono.

Successivamente ha parlato del rapporto tra i governi Africani e lo sport in generale. “I governi non riescono ancora a capire quanto sia importante lo sport per l’Africa in generale. È necessario studiare e pensare in modo diverso come poter rendere lo sport una realtà concreta per tutto il continente”. Queste sono state le sue parole, che fanno emergere la frustrazione di un atleta che è riuscito a realizzare il sogno di una vita, ma che allo stesso tempo vede molti giovani che non riescono a fare altrettanto. La creazione della African League da questo punto di vista per lui è stato un sogno che si realizza, perché permette ai giocatori Africani innanzitutto di guadagnare più di quello che potranno mai guadagnare ma soprattutto permette di far conoscere a tutti da dove questi giocatori vengono.

Infine Dikembe Mutombo ha espresso il suo giudizio sui m igliori giocatori Europei. In assoluto il migliore di sempre per lui resta Dirk. Oggi invece è impressionato da Luka Doncic, candidato a vincere l’MVP e poi ovviamente Giannis. Questi due giocatori dice: “Stanno facendo cambiare la mentalità della NBA, che deve iniziare a guardare all’Europa e non snobbarla come succedeva prima”.

