Dillon Brooks: “Spero Iguodala vada via così possiamo sfidarlo da avversario”

Dillon Brooks sta segnando oltre 16 punti di media in una squadra, i Memphis Grizzlies, che stanno andando oltre le aspettative.

Proprio la franchigia del Tennessee si era “illusa” che, visti i bei risultati, Andre Iguodala si convincesse a giocare per loro. Iggy è arrivato dalla trade con i Warriors in estate, è nell’ultimo anno di contratto (pagato 17 milioni) ma non ha nessuna intenzione di scendere in campo, se non per una contender al titolo. Memphis, dall’altra parte, vuole ricavare qualcosa in cambio (almeno una prima scelta al draft) ed è disposta a tenerlo seduto tutta la stagione, se non arrivasse la proposta giusta.

Il canadese Dillon Brooks ha chiuso ogni porta con le dichiarazioni fatte nella notte: “Non vedo l’ora che riusciamo a scambiarlo, così possiamo giocargli contro e mostrargli quanto vale Memphis”.