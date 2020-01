Dinwiddie e Ross i primi a cambiare numero in onore a Kobe

Il losangeleno dei Nets, Spencer Dinwiddie, è il primo giocatore a rendere omaggio alla memoria di Kobe Bryant cambiando numero. Lascerà il #8 e vestirà il #26.

Normalmente la NBA non lascia cambiare numero durante la stagione ma visto l’evento tragico ha concesso ai giocatori la possibilità di cambiare.

Secondo basketball reference, ci sono 21 giocatori che vestono il #8 mentre in dodici stanno usando il #24: in molti vorrebbero cambiare ma è la NBA a decidere caso per caso.

Un altro a cambiare numero è Terrence Ross che ha deciso di tornare al #31, abbandonato quest’anno per vestire il #8. Ora tornerà a quello vestito anche a Toronto.

Ne sono attesi altri nelle prossime ore: Norman Powell dei Raptors ha annunciato ai microfoni dell’emittente canadese TSN che lascerà il #24 ma senza specificare per ora quale numero prenderà.