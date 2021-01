Disastro covid per i Boston Celtics, altra partita rinviata

Dopo il rinvio di stanotte contro Chicago, per Boston è già stata rinviata anche la prossima contro Orlando. Già secondo rinvio, per ora, per i ragazzi di coach Stevens. Nel weekend hanno in programma un back-to-back casalingo con Magic e Knicks, ma si spera che per venerdì notte i Celtics abbiano qualche giocatore libero dalla quarantena. Di sicuro, invece, non ci saranno i positivi Jayson Tatum e i due Williams.

Possibile data per i recuperi è la settimana di pausa che c’è ad inizio marzo.