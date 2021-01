Dizionario NBA 2021: dalla A alla Z la lega più importante del mondo a portata di mano

Dizionario NBA 2021 è il testo, dal formato antologico, che raccoglie dettagli e informazioni attorno alla lega sportiva più importante al mondo, la NBA americana.

Il libro, con l’introduzione del volto e voce di Sky Sport Alessandro Mamoli, nasce come progetto indipendente da un’idea, fino a oggi inedita in Italia, di Simone Basso, David Breschi, Dario Costa, Michele Pettene, Niccolò Scarpelli e Francesco Tonti per esaminare e commentare tutta la NBA dalla A alla Z, in rigoroso ordine alfabetico, inserendo la pallacanestro all’interno di un percorso narrativo strutturato, dinamico ed esaustivo.

Ispirato alle opere enciclopediche pubblicate da Zander Hollander negli Stai Uniti tra gli anni Ottanta e Novanta, nel Dizionario NBA 2021 trovano posto tutti i giocatori della lega, compresi i rookie all’esordio, gli allenatori, i general manager, le mascotte e le leggende che hanno reso grandi le loro franchigie. Ad accompagnare le schede, è stato riservato uno spazio anche alle città che ospitano le squadre, per creare un contesto più esaustivo e di più ampio margine.

Da LeBron James alla vita notturna di New Orleans, da Larry Bird a LaMelo Ball, da Gregg Popovich a Benny The Bull, più di 700 schede sono racchiuse in oltre 400 pagine, corredate da un voto da uno a cinque stelle per ogni giocatore, dalle statistiche essenziali e dai commenti degli autori.

Il Dizionario NBA 2021 è disponibile in versione e-book e cartacea ed è pubblicato e distribuito attraverso la piattaforma Amazon a questo link https://tinyurl.com/DizionarioNba2021

Gli autori

Simone Basso. (Sesto San Giovanni, 1971) Vive a Cuneo, ha scritto di sport e cultura per quotidiani (Giornale del Popolo), periodici (American Superbasket e Cycling Pro tra gli altri) e siti web (Indiscreto). Ribaltando nome e cognome, come Enomisossab, si occupa di musica. Nel 2019 ha pubblicato con Rainbow Sports Books In Fuga dagli Sceriffi, sul ciclismo visto come fenomeno culturale.

David Breschi. Graphic & Web Designer, considerava Harold Miner il nuovo Michael Jordan e ha giocato nella nazionale francese sotto falso nome. Appena ha del tempo libero prende lo zaino e divora chilometri in lunghe passeggiate per sentieri. Gattaro, avido lettore di romanzi storici, vanta gusti musicali sofisticati.

Dario Costa. Collabora e ha collaborato con L’Ultimo Uomo, Sporting News, FIBA Basketball, Barracuda Style e Rivista Ufficiale NBA. È stato autore delle due edizioni 2016/17 e 2017/18 della Guida NBA per Baldini & Castoldi. È relatore del Corso di Scrittura Sportiva organizzato dalla Scuola del Libro di Roma. È autore e ideatore con Dario Ronzulli del canale di podcast Gli Elefanti.

Michele Pettene. Veronese di nascita, milanese d’adozione e Iversoniano di culto, scrive da quando ha 19 anni di pallacanestro, cinema e rock collaborando con Esquire Italia, L’Ultimo Uomo e Sky Italia. Ha scritto anche per Rivista Ufficiale NBA e GQ. È autore di La morte è certa, la vita no (2015, Imprimatur) e del libro Basketball Journey (2019, Rizzoli).

Niccolò Scarpelli. Nato a Firenze nel 1990, cresciuto cercando di assorbire tutto quello che proviene dalla cultura americana, scrive per L’Ultimo Uomo ed Esquire Italia.

Francesco Tonti. Consulente informatico, appena ha tempo si dedica alla corsa e ai videogiochi. Folgorato dalla difesa di Tim Duncan sul lato debole come (San) Paolo a Damasco, attratto da tutto quello che circonda la palla a spicchi, soffre gli isolamenti offensivi e si commuove davanti a un backdoor ben fatto. Ama i Western, dare nuova vita a vecchi computer portatili e trafficare con l’hardware in generale.

