Doc Rivers nuovo allenatore dei Philadelphia 76ers

Doc Rivers sarà il nuovo allenatore dei Philadelphia 76ers, solo pochi giorni dopo aver concluso la sua esperienza settennale ai Clippers. Ad anticipare tutti è The Athletic.

Doc Rivers sostituirà Brett Brown, anche lui sulla panchina dei Sixers dal 2013 (record 221-344), ed esonerato dopo lo 0-4 subìto dai Celtics al primo turno Playoffs.

In sette anni ai Clippers, Doc Rivers ha guidato la squadra ad un record di 356-208 ma non è mai riuscito a portarli oltre il secondo turno. Rivers ha guidato anche gli Orlando Magic dal 1999 al 2004 e i Boston Celtics per i successivi nove anni (con due Finals e il titolo 2008). E anche questa volta non resterà senza lavoro…