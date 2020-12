Doc Rivers: “Se uno prende il #covid, rischia di saltare 8 partite. Su 72…”

Il neo allenatore dei Philadelphia 76ers, Doc Rivers, ha parlato durante il media day della sua franchigia. Ed il tema covid è inevitabile, in questa situazione mondiale e con gli Stati Uniti che continuano ad essere tra le nazioni più colpite al mondo. A riguardo ne ha parlato anche Doncic.

“Se uno o due dei miei ragazzi, o alcuni di quelli chiave, prenderanno il virus saltano 10 o 14 giorni, se va bene. Potrebbe significare uno stop di 8 partite. Che in una stagione da 72 non sono poche… Se ti colpisce giocatori importanti, il virus potrebbe buttarti fuori dai Playoffs”, ha detto Rivers a ESPN. “Qui non è come il football. Lì giocano una volta a settimana e hanno roster da mille giocatori quindi se 3-4 si infettano puoi comunque giocare. Per noi è diverso”.