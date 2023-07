Domantas Sabonis estende il contratto e rimane ai Sacramento Kings!

I Sacramento Kings non vogliono perdere il loro All-NBA Domantas Sabonis che sarebbe entrato nel suo ultimo anno di contratto e si sono accordati per aumentare il suo ingaggio di questa stagione (da 22 a 30.6 milioni) e prolungare il contratto per un totale di quasi 220 milioni fino al 2028.

Il centro lituano ha segnato 19.1 punti, 12.3 rimbalzi (record stagionale in NBA) e 7.6 assist in 79 partite di regular season. I Kings hanno anche rinnovato Harrison Barnes, portato in NBA l’MVP di Eurolega Sasha Vezenkov e imbastito una trade per prendere Chris Duarte.