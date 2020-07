Domantas Sabonis si è infortunato al piede, stagione a rischio

Dopo due settimane di “sospensione” da ESPN per la risposta via mail al parlamentare americano, il giornalista Adrian Wojnarowski è tornato a tweettare. Non sono però belle notizie.

Domantas Sabonis si è infortunato seriamente al piede ed è quindi uscito dalla “bolla” di Orlando per andare a farsi vedere e medicare da specialisti. La sua stagione è molto a rischio. Indiana giocherà la prima partita ufficiale l’1 agosto notte contro i Sixers, poi i Playoffs saranno dal 17 agosto in poi. Probabile che non giocherà nessuna gara di regular season e si punti a recuperarlo per i Playoffs, anche se sembra alquanto dura.

In quest’annata che l’ha visto per la prima volta All Star, Sabonis ha tenuto medie di 18.5 punti, 12.4 rimbalzi e 5 assist con il 54% al tiro.