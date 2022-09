Dončić ha le idee chiare: “A Dallas lavoriamo per vincere il campionato”

By

Rilassato e tranquillo. Durante la presentazione della nuova stagione NBA, che affronterà con i suoi Dallas Mavericks, Luka Dončić è apparso sereno e sorridente: in forma – un po’ il contrario di come lo avevamo lasciato negli ultimi minuti in campo nel corso dell’impronosticabile sconfitta della nazionale slovena contro la Polonia ai quarti di Eurobasket 2022.

Dopo aver metabolizzato la delusione europea, il campione sloveno ha dichiarato di sentirsi bene e di aver recuperato tutte le forze dopo un’estate impegnativa: “Mi sento bene. Ho dormito forse anche 13 o 14 ore al giorno” ha confidato lo sloveno. Ed inoltre: “Stiamo lavorando per vincere il campionato [NBA]. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti” ha affermato Dončić con la tuta dei Dallas Mavericks, in occasione della recente presentazione al 2022 Media Day Press Conference.