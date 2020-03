Donovan Mitchell in estate firmerà un’estensione al massimo salariale

Donovan Mitchell è pronto a restare agli Utah Jazz a lungo.

Secondo l’insider di The Athletic, Tony Jones, il #45 ama la franchigia, la comunità e adora giocare per i Jazz. In estate, una volta che si aprirà il mercato e prima dell’inizio della prossima annata, Donovan Mitchell firmerà un quinquennale al massimo salariale che legherà il 24enne newyorkese alla franchigia di Salt Lake City per il prossimo lustro.

Si prospetta un contratto da 168 milioni totali, partendo da un primo anno a 29 milioni ed un ultimo a 38.3 milioni. Possibile che sia inserita una player option nell’ultima stagione.