Donovan Mitchell ha parlato apertamente tramite il profilo Twitter della NBA, dopo la sua positività al Covid-19:

“Mi sento bene, ringrazio tutti per il supporto che è molto importante per me. Andrà tutto bene prendendo le giuste precauzioni, restando in isolamento come concordato con lo staff medico. Gioco tutto il giorno ai videogames. Non vedo l’ora di tornare a giocare, ci vediamo presto ragazzi!”