Dottor Fauci: “Sì allo sport nel 2020, ma a porte chiuse”

Il dottor Anthony Fauci ha parlato a Peter Hamby via Snapchat e ha dato speranza per il prossimo futuro.

“C’è un modo in cui si può riprendere a giocare”, ha detto il direttore dell’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. “Nessuno potrà andare allo stadio o al palazzetto, inoltre le squadre dovranno essere tenuti in osservazione in grandi hotel vicini agli impianti di gioco. Tutti verranno testati almeno una volta a settimana”, ha aggiunto Fauci.

La NBA sta considerando di giocare le partite valide per terminare la stagione – alcune di regular season per terminare tutti con le stesse gare giocate, più i Playoffs forse ridotti – in una sede unica, verosimilmente Las Vegas, e rigorosamente senza pubblico. “La gente dirà che non si potrà giocare senza spettatori, ma io penso più alla gente che ora sta morendo perché è andata a vedere una partita di baseball. Vale anche per me: vivo a Washington e siamo campioni con i Nationals e pure io voglio tanto andarli a vedere, ma non sarà possibile nel breve periodo”, ha concluso l’ex playmaker ai tempi della High School.

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che non vede l’ora che lo sport riparta e ha istituito un gruppo di lavoro per arrivare ad un’apertura positiva post lockdown: in questo ci sono i commissioner di NBA, NHL, MLB, NFL e MLS, oltre ai presidenti di UFC, NASCAR e WWE, senza contare molti proprietari tra i quali spicca anche Mark Cuban.