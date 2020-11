Draft NBA 2020, tutte le scelte squadra per squadra

E’ il giorno più importante dell’anno per i 60 migliori prospetti del basket internazionale, pronti a sbarcare nel mondo NBA. Tanti prospetti interessanti nel lotto, con Anthony Edwards, James Wiseman e LaMelo Ball a giocarsi la prima scelta assoluta. Tra i giocatori che si sono dichiarati per questo Draft c’è anche Nico Mannion, il prodotto Arizona Wildcats che ha già debuttato in maglia azzurra. Un draft NBA che, causa pandemia, è del tutto atipico e si svolgerà da remoto dall’ESPN Headquarters di Bristol (Connecticut), nonostante in principio fosse previsto al Barclays Center di Brooklyn, la casa dei Nets.

Le scelte:

#1 Minnesota Timberwolves – Anthony Edwards (SG)

#2 Golden State Warriors – James Wiseman (C)

#3 Charlotte Hornets – LaMelo Ball (PG)

#4 Chicago Bulls – Patrick Williams (SF)

#5 Cleveland Cavaliers – Isaac Okoro (SF)

#6 Atlanta Hawks – Onyeka Okongwu (C)

#7 Detroit Pistons – Killian Hayes (PG)

#8 New York Knicks – Obi Tobbin (PF)

#9 Washington Wizards – Deni Avdija (SF)

#10 Phoenix Suns – Jalen Smith (PF)

#11 San Antonio Spurs – Devin Vassell (SG)

#12 Sacramento Kings – Tyrese Haliburton (PG)

#13 New Orleans Pelicans – Kira Lewis Jr. (PG)

#14 Boston Celtics – Aaron Nesmith (SF)

#15 Orlando Magic – Cole Anthony (PG)

#16 Detroit Pistons – Isaiah Stewart (C)

#17 Oklahoma City Thunder (da Minnesota) – Aleksej Pokusevski (PF)

#18 Dallas Mavericks – Josh Green (SG)

#19 Detroit Pistons (via LA Clippers) – Saddiq Bey (PF)

#20 Miami Heat – Precious Achiuwa (PF)

#21 Philadelphia 76ers – Tyrese Maxey (SG)

#22 Denver Nuggets – Zeke Nnaji (PF)

#23 Minnesota Timberwolves – Leandro Bolmaro (SG) (da New York Knicks)

#24 New Orleans Pelicans – RJ Hampton (PG)

#25 New York Knicks (da OKC) – Immanuel Quickley (PG)

#26 Boston Celtics – Payton Pritchard (PG)

#27 Utah Jazz – Udoka Azubuike (C)

#28 Minnesota Timberwolves – Jaden McDaniels (PF)

#29 Toronto Raptors – Malachi Flynn (PG)

#30 Memphis Grizzlies (via Boston) – Desmond Bane (SG)

SECONDO GIRO

#31 Dallas Mavericks – Tyrell Terry

#32 Charlotte Hornets – Vernon Carey

#33 New York Knicks – Daniel Oturu (via Minnesota)

#34 OKC Thunder – Theo Maledon (via Philadelphia)

#35 Memphis Grizzlies – Xavier Tillman (via Sacramento)

#36 Dallas Mavericks – Tyler Bey (via Minnesota)

#37 OKC Thunder – Vit Krejci (via Washington)

#38 Detroit Pistons – Saben Lee (via Utah)

#39 Utah Jazz – Elijah Hughes (via New Orleans)

#40 Sacramento Kings – Robert Woodard (via Memphis)

#41 San Antonio Spurs – Tre Jones

#42 Charlotte Hornets – Nick Richards (via New Orleans)

#43 Sacramento Kings – Jahmi’us Ramsey

#44 Chicago Bulls – Marko Simonovic

#45 Milwaukee Bucks – Jordan Nwora

#46 Portland Trail Blazers – CJ Elleby

#47 Boston Celtics – Yam Madar

#48 Golden State Warriors – Nico Mannion

#49 Philadelphia 76ers – Isaiah Joe

#50 Atlanta Hawks – Skylar Mays

#51 Golden State Warriors – Justinian Jessup

#52 Houston Rockets – Kenyon Martin Jr (via Sacramento)

#53 Washington Wizards – Cassius Winston (via OKC Thunder)

#54 Indiana Pacers – Cassius Stanley

#55 Brooklyn Nets – Jay Scrubb

#56 Charlotte Hornets – Grant Riller

#57 Los Angeles Clippers – Reggie Perry

#58 76ers – Paul Reed

#59 Toronto Raptors – Jalen Harris

#60 Milwaukee Bucks – Sam Merrill (via New Orleans)