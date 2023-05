Draft NBA 2023: San Antonio vince la Lottery, quali sono i talenti più ambiti?

Dopo tanta attesa, finalmente si è svolto la NBA Draft Lottery 2023 e come sempre ha regalato moltissime sorprese. È sicuramente uno dei momenti più importanti che porterà, successivamente, al Draft che si tiene, come ogni anno, nel mese di giugno. Qui si decide il destino dei migliori talenti del momento, pronti a stupire tutti e diventare delle vere e proprie stelle del firmamento NBA.

I maggiori siti di scommesse sull’NBA hanno seguito con attenzione l’evento, con alcuni operatori che sono riusciti a indovinare il pronostico: infatti, a fare la prima scelta il 22 giugno 2023 saranno i San Antonio Spurs.

NBA Draft Lottery, qual è l’ordine di scelta?

Come detto anche nella intro dell’articolo, la NBA Draft Lottery è un evento che si tiene prima del Draft NBA e serve a determinare l’ordine in cui i team della popolare lega possono accaparrarsi i migliori giocatori del momento. Le probabilità di prima scelta vengono calcolate in base alla posizione della quadra in classifica nella Regular Season, anche se possono decidere di effettuare scambi in cambio di giocatori o anche delle promesse del domani. Tutto è consentito in questa fase.

La lottery di quest’anno si tenuta mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 02:00, in diretta negli Stati Uniti e negli altri paesi. Un momento cruciale che ha visto i San Antonio Spurs trionfare sugli altri club, aggiudicandosi la prima scelta assoluta. Questo li mette in una posizione di forza, potendo puntare il miglior giocatore in prospettiva, ma chi sarà? Prima di capre c’ho, è opportuno prima scoprire l’ordine di scelta con cui usciranno i club:

San Antonio Spurs; Charlotte Hornets; Portland Trail Blazers; Houston Rockets ; Detroit Pistons ; Orlando Magic ; Indiana Pacers ; Washington Wizards: Utah Jazz; Dallas Mavericks; Orlando Magic; Oklahoma City Thunder; Toronto Raptors; New Orleans Pelicans;

Un risultato incredibile per San Antonio che adesso potrà decidere di prendere il miglior giocatore sulla piazza. Solamente sesti gli Orlando Magic che la scorsa Lottery pescarono la prima scelta assoluta, andando poi a ingaggiare Paolo Banchero.

Quest’anno, invece? Chi sono i giocatori più chiacchierati? Andiamo a scoprirlo!

Victor Wembanyama, il miglior prospetto dai tempi di LeBron James

Si parla di lui come la vera star del nuovo corso NBA: Victor Wembanyam è la punta di diamante del Draft NBA 2023. Intorno al francese si è creato un enorme hype in quanto potrebbe essere tranquillamente sia il miglior difensore sia il miglior attaccante della storia. Alto 2,19 m è il profilo perfetto per rinforzare il team dei San Antonio, potendo agire in entrambe le fasi. Riesce a muoversi con agilità negli spazzi e fare canestro da ogni dove. Insomma, Gregg Popovich per la prossima stagione può dormire sonni tranquilli con un cestista simile.

Subito dietro di lui abbiamo Scoot Henderson, un playmaker dalle caratteristiche eccezionali. Certamente parliamo di un professionista ancora un po’ acerbo, specialmente rispetto a Wembanyam, ma sicuramente uno dei prospetti più interessanti del prossimo Draft.

Non si fa altro che parlare anche di Jalen Warley e Dariq Whitehead, due playmaker capace di cambiare il corso della partita con una giocata. Due profili da tenere sott’occhio e che faranno parlare molto di sé.

Di seguito la lista dei cinque giocatori più ambiti al Draft 2023: