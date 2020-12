Draymond Green, debutto domenica a Chicago?

Stasera è in programma la partita tra due grandi deluse del primo giorno di gare, cioè Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors. La partita andrà in onda su Sky Sport ma anche in chiaro su Cielo TV.

Tra i gialloblù mancherà il #23 di Draymond Green, alle prese prima con il Covid-19 e poi con un piccolo infortunio muscolare. Come riporta il San Francisco Chronicle, l’obiettivo è quello di farlo debuttare domenica a Chicago. I prossimi allenamenti saranno decisivi.

Gli Warriors chiudono l’anno a Detroit il 30 e poi tornano a casa dove debutteranno tra le mura amiche il 2 gennaio, prima gara di un back-to-back con Portland.