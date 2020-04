Draymond Green: “Durant era un elefante nella stanza”

Draymond Green vede dei parallelismi fra i Bulls del sesto titolo di Jordan e i suoi Golden State Warriors dello scorso anno, che hanno perso in estate Kevin Durant.

Ironia della sorte, esordisce Green, la scorsa stagione era il ventennale di quella dei Bulls. Inoltre, un pezzo chiave di quella squadra era (ed è) presente agli Warriors: coach Kerr. Per il numero 23 dei Warriors, ciò che ha reso Phil Jackson così grande è l’aver riconosciuto “l’elefante nella stanza”. La stagione degli Warriors è stata leggermente diversa rispetto a quella dei Bulls da un punto di vista dei contratti (scadevano sia Klay Thompson che Durant), non dell’organizzazione.

Green poi ha anche parlato dei dissidi interni allo spogliatoio dei Warriors 2018-2019.

Durant ha sempre firmato accordi annuali (o comunque biennali con possibilità di uscita a fine stagione), quindi per Green KD era come un “elefante nella stanza”. Ed, in particolare, l’atteggiamento di Kerr nell’ultimo anno, sottolinea Green, anno in cui scadevano sia Thompson che Durant, è stato simile a quello degli ultimi Bulls, nel senso che dovevano godersi quell’anno così come era, perché non c’erano certezze sulla riconferma delle star della squadra.

Dopo aver visto come i Bulls hanno gestito tutti i vari problemi che hanno affrontato prima e durante la stagione 1997-98, Green l’ha confrontato con i rapporti dei Warriors con Durant l’anno scorso. Quando l’anno è iniziato, i Warriors hanno mantenuto la speranza che Durant avrebbe scelto di ri-firmare con la squadra con cui aveva vinto due campionati NBA consecutivi nonostante le diffuse speculazioni in tutto il campionato che avrebbe firmato con i New York Knicks a fine stagione.

Questa speranza si è affievolita con l’avanzare della stagione, soprattutto dopo un alterco verbale tra Durant e Green sia durante che dopo una sconfitta ai tempi supplementari contro i Los Angeles Clippers all’inizio di novembre. Ciò che ha infastidito sia i giocatori dei Warriors che gli allenatori durante tutta la stagione è stato il fatto di essere costantemente interrogati su cosa avrebbe fatto Durant alla fine dell’anno, mentre Durant non si è mai impegnato pubblicamente a prendere una decisione in entrambi i casi – un fatto su cui Green si è espresso durante lo show.

Andando avanti con l’intervista, Green ha portato degli esempi sul perché considera Durant l’elefante nella stanza. Nel corso della passata stagione, infatti, sia Green che Thompson hanno sempre ribadito che non avrebbero cambiato franchigia per nessun motivo al mondo, mentre Durant era restio a dare risposte certe ai media, dicendo che non lo sapeva e che non gli importava. Questa cosa, però, per Green importava, perché non era l’unica persona che deve rispondere a questa domanda.

Quindi, per Green, la differenza fra le due squadre era appunto questo “elefante nella stanza”: i Bulls sapevano bene che era il loro “ultimo ballo”, Jordan aveva affermato più volte che senza Phil Jackson non sarebbe tornato, mentre Golden State vagava nell’incertezza di Durant. Secondo Green, Kerr ha cercato in tutti i modi di affrontare nella miglior soluzione possibile questo “elefante” [Durant], ma era un pò “fuori controllo”.

Green, poi, nel corso della lunga intervista, ha ribadito quanto sia difficile vincere per due anni consecutivi e di quanto i Warriors 2017-2018 fossero molto più forti dei Warriors 2015-2016, la squadra capace di vincere 73 partite di Regular Season, battendo il record dei Bulls di Jordan del 1995-1996, perdendo però in finale contro i Cavs di LeBron per 4-3, dopo essere stati in vantaggio 3-1 nella serie.

Green ha poi raccontato come sono stati gli anni assieme a KD, raccontando come nel 2016-2017 abbiano dovuto imparare a conoscerlo dentro al campo, delle difficoltà di KD e Steph [Curry] di non “pestarsi i piedi”. Inoltre anche lo spirito della squadra era cambiato: sapevano che non avrebbero avuto avversari, visto che erano il team nettamente più forte: nessuno li avrebbe potuti battere. Questa cosa, invece, prima dell’arrivo di Durant non l’avevano mai provata, davano sempre il 100% ad ogni partita per cercare di vincere. In certe gare, o frangenti di partita, non erano concentrati, ma riuscivano lo stesso a vincere perché erano la squadra più forte della lega.

Green ha affermato di aver compreso più cose su Pippen rispetto a Jordan guardando “The Last Dance”.

Green si è anche divertito a guardare Kerr parlare nel documentario, rendendosi conto che il suo attuale allenatore sta imparando la saggezza che ha imparato da Jackson e dai Bulls più di vent’anni fa. Per Draymond, Kerr ha preso le idee di Jackson, aggiungendo qualcosa di personale all’idea di gioco dei Bulls vincenti.