Draymond Green multato, domani si riunirà al resto della squadra

Niente sospensione, ma solo una multa per Draymond Green, che tornerà ad allenarsi con i Golden State Warriors a partire da giovedì.

Dopo la rissa con Jordan Poole, Green non è quindi stato sanzionato in maniera troppo pesante dalla dirigenza californiana.

Ecco le parole di coach Steve Kerr a proposito: “Siamo insieme da tanti anni, Bob (Myers) e io conosciamo i nostri giocatori estremamente bene. Crediamo che questa sia la via migliore dopo aver valutato qualunque soluzione per andare avanti. Non è facile, qualunque decisione prendi in una situazione del genere non sarà ottimale. È la crisi peggiore che abbiamo avuto da quando sono qui come allenatore, è una cosa davvero seria.”

Kerr ha anche affermato che Poole e Green si sono visti per discutere dell’incidente, e in alcune situazioni Steph Curry ha preso parte alle chiacchierate.

“Nelle ultime settimane ci sono state profonde discussioni tra tutte le figure chiave della nostra organizzazione, ovviamente compresi Poole e Green, Steph, tutti i nostri giocatori, Bob, il sottoscritto” continua Kerr, “vi assicuro che ci sono state molte conversazioni, individuali, faccia a faccia, tra i soli giocatori; tutte le possibili combinazioni di conversazioni che ci potessero essere ci sono state, è stato un processo esaustivo e ogni tipo di punizione era sul tavolo.”

E ancora su Green: “Draymond ha perso la nostra fiducia. Lavoriamo insieme da 8 anni, ci sono stati molti scontri tra noi ma mi sono sempre fidato di lui. Con questo incidente ha rotto la nostra fiducia, ma gli voglio concedere il beneficio del dubbio perché credo se lo sia guadagnato, e penso che il resto della squadra sia d’accordo.”