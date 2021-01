Due donne arbitreranno la gara NBA Orlando Magic – Charlotte Hornets

In NBA si farà la storia stanotte! Per la prima volta due donne arbitreranno insieme una partita, la seconda partita del back-to-back tra Orlando Magic e Charlotte Hornets. Si tratta di Natalie Sago e Jenna Schroeder, coadiuvate da Sean Wright.

Qualche settimana fa Becky Hammon è diventata la prima donna a guidare una squadra in NBA, i San Antonio Spurs, in seguito all’espulsione di Popovich nel secondo quarto. Ora un’altra “milestone” per la parità di genere.

Ieri la partita tra le due squadre è finita con il game winner di Gordon Hayward, che potete ammirare qui: