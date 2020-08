Due squadre hanno votato per interrompere la stagione

In seguito al ferimento di Jakob Blake – sette i colpi di pistola sparati da un agente alla schiena del ventinovenne afroamericano – l’NBA si è fermata, con i Bucks che non sono scesi in campo per gara 5 contro i Magic. A ruota tutte le squadre si sono rifiutate di scendere in campo, e per ora la situazione è in stallo.

I giocatori si sono riuniti in un meeting (al quale hanno inizialmente partecipato anche gli allenatori) per discutere sul da farsi, e si è votato per fermare la stagione o continuare a giocare. Tutte le squadre hanno votato per tornare in campo più o meno a breve, eccezion fatta per le due di Los Angeles (i giocatori delle quali hanno lasciato il meeting subito dopo la votazione, con LeBron James in testa). E’ previsto un nuovo meeting oggi, sul quale vi terremo aggiornati.

Kyle Korver, a nome dei Milwaukee Bucks, si è scusato per non aver comunicato in anticipo alle altre squadre la decisione di boicottare la partita; le scuse non sono state ritenute necessarie dagli altri giocatori.