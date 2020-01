Due squadre provano a muoversi per Gallinari

Danilo Gallinari potrebbe lasciare OKC nelle prossime due settimane, con la scadenza degli scambi fissata per il 6 febbraio.

Oltre a Portland e Boston che avrebbero mollato per ora la presa, ora si sono fatte avanti altre due squadre che hanno già chiamato il GM Presti per avere informazioni a riguardo: si tratta di Mavericks e Sixers, secondo quanto riportato da O’Connor di The Ringer.

Dallas avrebbe a disposizione il contratto di Courtney Lee da circa 12 milioni più una mega trade exception, ma non ha molte scelte future a disposizione, se non dal 2025 in poi.

Philadelphia, invece, potrebbe mettere sul piatto Josh Richardson o Mike Scott più contratti in scadenza (Zhaire Smith potrebbe fare gola a Presti come scommessa). Tuttavia i Sixers hanno già 140 milioni per il prossimo anno e pensare ad un rinnovo di Gallinari a cifre non inferiori a 10-15 milioni all’anno sembra alquanto complicato.

Staremo a vedere cosa succede nei prossimi giorni, il nome di “Gallo” inizia a girare sempre di più. Per lui circa 19 punti, 6 rimbalzi e 2 assist di media in 38 presenze stagionali.