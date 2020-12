Dunkest: La guida del Fantabasket NBA 2020-21

Il campionato è ormai alle porte: il 22 dicembre 2020 la NBA riaprirà ufficialmente i battenti con una stagione da 72 partite che ci terrà incollati al divano.

Con lei, ovviamente, riparte anche il Fantabasket NBA di Dunkest (per approfondire: Come si gioca al Fantabasket di Dunkest) che vi farà vivere una una stagione super appassionante.

Per aiutarvi a costruire la vostra fanta squadra, abbiamo preparato le guide delle 30 squadre NBA 2020/21 con i consigli, probabile quintetto e suggerimenti utili per farvi trovare pronti per la prima giornata.

Guide Squadre NBA 2020/21