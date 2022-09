Dunkest NBA, inizia la stagione di Fantabasket 22/23

By

È arrivato il momento tanto atteso: la stagione di Dunkest NBA 2022/2023 è finalmente iniziata con tante novità!

Manca ancora tempo alla Giornata 1, ma sappiamo che non stavate più nella pelle di poter creare le vostre fanta squadre (e chi dice il contrario mente). Si inizia subito con il botto: il 18 ottobre, data di inizio della Regular Season NBA.

Quotazioni Giocatori

Gli Warriors partono favoriti essendo i detentori del titolo, ma Bucks e Nets su tutti proveranno a scippare il Larry O’Brien a Curry e compagni. Date queste premesse, scopriamo la top 10 dei giocatori più costosi di Dunkest NBA 2022/23.

Top 10 Quotazioni Dunkest NBA

# Giocatore Ruolo Squadra Crediti 1 NIKOLA JOKIC Centro DENVER NUGGETS 24,0 2 GIANNIS ANTETOKOUNMPO Ala MILWAUKEE BUCKS 23,0 3 LUKA DONCIC Guardia DALLAS MAVERICKS 22,0 4 JOEL EMBIID Centro PHILADELPHIA 76ERS 21,0 5 KEVIN DURANT Ala BROOKLYN NETS 20,5 6 LEBRON JAMES Ala LOS ANGELES LAKERS 20,0 7 JAMES HARDEN Guardia PHILADELPHIA 76ERS 19,5 8 STEPH CURRY Guardia GOLDEN STATE WARRIORS 19,2 9 KARL-ANTHONY TOWNS Centro MINNESOTA TIMBERWOLVES 19,0 10 ANTHONY DAVIS Ala LOS ANGELES LAKERS 18,8

Top 10 Quotazioni Dunkest NBA

Listone Dunkest NBA 2022/23

Per semplificare la vita a tutti gli amanti della modalità draft, qui sotto abbiamo reso disponibile al download il Listone Dunkest NBA 2021/22 in formato excel, in modo da poter già fare l’asta nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento del Listone: 23/09/2022

Scarica listone

Come funziona Dunkest

Sei alla prima stagione di fantabasket? Su Dunkest trovi due modalità di gioco:

Classica : 95 crediti per scegliere i 10 giocatori. Le fanta squadre hanno roster non-esclusivi, ovvero ogni giocatore può appartenere a più fanta coach.

: 95 crediti per scegliere i 10 giocatori. Le fanta squadre hanno roster non-esclusivi, ovvero ogni giocatore può appartenere a più fanta coach. Draft (Asta con amici): fai l’asta con i tuoi amici e crea la tua fanta squadra da gestire durante la stagione. Le fanta squadre hanno roster esclusivi. (in arrivo nei prossimi giorni)

Per imparare a giocare a Dunkest e scoprire tutti i segreti del gioco leggi la guida al fantabasket 2022/23.