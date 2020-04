Durant: “Jordan sarebbe il miglior giocatore della NBA anche oggi”

Kevin Durant è uno dei tantissimi sportivi che non hanno perso le prime due puntate di The Last Dance uscite ieri, e alla fine ha mostrato apprezzamento verso Michael Jordan.

Il #7 dei Nets, nelle mire del suo ex compagno Draymond Green, ha parlato di Jordan come un dominatore in tutti i sensi, che lo sarebbe tuttora anche nella NBA attuale. Intervenuto a “The Boardroom” di ESPN, Durant ha assicurato che Jordan avrebbe sopperito alla sua mancanza del tiro da 3 (in carriera ha tenuto il 33% scarso) con altre abilità: “Può adattare il suo gioco a tutto, sarebbe il migliore nella NBA. Avrebbe più possessi a disposizione per fare ancora più cose. Ovviamente non avremo la controprova, ma di sicuro è un giocatore magistrale e, come tutti sappiamo, nessuno è mai riuscito ad eguagliare le sue abilità su un campo da basket. Sarebbe il migliore anche oggi”.

Con la maggiore spaziatura a disposizione oggi, Jordan sarebbe ancora più difficile da marcare in uno-contro-uno. Inoltre le regole sulla difesa illegale sono cambiate negli ultimi due decenni, quindi avrebbe possibilità di attaccare il ferro con tanta libertà.