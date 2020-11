Durant: “Luka Doncic è un problema”

Kevin Durant è intervenuto al podcast di Rich Kleiman, The Boardroom, in cui ha parlato di svariati temi. Compreso Luka Doncic.

“Credo che ha tutto per essere una star, di sicuro. Penso che sappia chi è, come vuole giocare e cosa lo aspetta nel futuro. Lui fa benissimo tante cose, ed è ancora giovanissimo. È davvero raro trovare un giocatore così intelligente e così raffinato nelle giocate che fa, come lo è lui. Sì, direi che Luka Doncic sarà un problema”, ha detto la stella NBA, pronta a debuttare con i Brooklyn Nets.

Kevin Durant anche in passato aveva detto belle cose su Doncic.