Due ex giocatori NBA come Dwight Howard e Austin Daye hanno deciso di firmare nel campionato taiwanese. Il primo, più volte All Star, ha annunciato su Instagram che giocherà con i Taoyuan Leopards, mentre l’ex Reyer Venezia vestirà la maglia dei New Taipei Kings secondo quanto anticipato da Sportando.

Taiwan sarà la nuova frontiera per i giocatori che hanno superato da un po’ l’apice della carriera?