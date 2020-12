Dwight Howard: “Pensavo ci fosse un’offerta dai Lakers”

Dwight Howard ha rivelato cos’è successo il primo giorno di free agency, quando twittò di essere tornato ai Lakers, salvo non essere vero. Firmò poco dopo con i Philadelphia 76ers.

Il centro campione NBA con i gialloviola ha detto che pensava di avere un’offerta dai Lakers. “Davvero pensavo che ci fosse il loro desiderio di rinnovare, per quello si spiega la mia uscita su Twitter. Ma in realtà non c’era alcuna offerta. Sono molto grato a loro per avermi dato l’opportunità di tornare per vincere un titolo. Ogni cosa accade per un motivo, ma non mi esprimo sulla loro scelta. Li posso solo ringraziare e ora sono concentrato su questa nuova esperienza”, ha detto il centro veterano a HoopsHype.