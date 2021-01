Dwight Howard sempre più su nella classifica rimbalzi

Il centro dei Sixers Dwight Howard in pochi giorni ha superato due leggende del passato alla voce rimbalzi. Nella classifica all-time, Howard si è lasciato alle spalle prima Olajuwon e poi Unseld, issandosi così al dodicesimo posto di sempre con oltre 13770 rimbalzi in carriera.

Difficilmente in questa stagione riuscirà a raggiungere Walt Bellamy (circa 450 rimbalzi in più) e la decima posizione di Nate Thurmond (+700) ma se dovesse trovare un altro contratto per Howard si aprirebbero le porte della top10. Il mese scorso Howard ha compiuto 35 anni.