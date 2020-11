È dell’amatissimo Luka Dončić la villa da favola dell’anno

È di Luka Dončić la villa più accogliente del 2020. A decretarlo è stato il sito americano specializzato in valutazione e intermediazione degli immobili CandysDirt.com, che ha scelto la villa recentemente acquistata dall’asso sloveno come quella più accogliente e raffinata del Texas nel 2020. Situata a Dallas, è stata progettata dall’architetto Hardy McCullah nel 1984 e recentemente rinnovata.

Stando alle informazioni del sito texano, si tratterebbe di un vero e proprio gioiello architettonico. Il valore dell’immobile recentemente acquisito dal figlio di Mirjam Poterbin e Saša Dončić ammonterebbe a 2,6 milioni di euro. Insomma, Luka sembra averci azzeccato anche per quanto riguarda la casa dove abitare.

Amatissimo dai fan della palla a spicchi di tutto il mondo, il giovane Dončić è – grazie al suo prestigioso nome – un vero e proprio brand. Per rendersene conto basterebbe fare un salto nella vicina Slovenia (restrizioni da Coronavirus permettendo), terra d’origine del “Wonderboy sloveno”. Nei supermercati e nei negozi sloveni si possono trovare magliette con maniche corte e maniche lunghe che raffigurano il giovane cestista, idolo dei giovanissimi e non solo; articoli per la scuola con immagini che lo raffigurano mentre si appresta ad appoggiare a canestro; o persino tavolette di cioccolato con sopra scritte le frasi che il giocatore sloveno, con spirito da vero campione, pronuncia prima di scendere in campo e affrontare gli avversari.