Elton Brand nuovo GM dei New York Knicks?

Elton Brand potrebbe essere la prima mossa di Leon Rose da quando è alla guida dei Knicks. La franchigia di New York, infatti, potrebbe chiamare l’attuale GM dei Sixers per approdare nella Grande Mela, secondo quanto riportato dal New York Daily News.

Tuttavia l’insider Keith Pompey del Philadelphia Inquirer ha scritto che difficilmente Brand lascerà i Sixers, per tre motivi: è sotto contratto anche la prossima stagione, la dirigenza è contenta del suo lavoro, infine Brand ha un ottimo rapporto con i giocatori.

I Knicks allora potrebbero virare su Brock Aller, capologist (esperto di salary cap) dei Cleveland Cavaliers, che gli hanno già concesso il permesso per avere un colloquio con la franchigia di NY.