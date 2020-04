Eric Gordon: “Nessun problema a partire con le prossime stagioni a dicembre”

Eric Gordon è intervenuto nel podcast “The Matt Thomas Show” sulle frequenze di SportsTalk790 parlando della sua stagione, della sua permanenza a Houston, della ripartenza di questa stagione e dell’inizio posticipato di quelle prossime.

“Credo davvero che dovremo partire la prossima stagione in dicembre, tipo a Natale o comunque tardo dicembre. E finire tipo ai primi di agosto, o fine luglio”, ha detto il #10 dei Rockets sotto contratto fino al 2024. “L’unica cosa che mi fa schifo è che termineremo in estate, ma alla fine hai comunque molto tempo libero durante la giornata. Penso che dovremo partire in dicembre, andrebbe bene a tutti”. Poco fa il dottor Anthony Fauci ha spiegato come lo sport potrà riprendere prima o poi in questo 2020, anche se a porte chiuse.

La scorsa estate Eric Gordon ha esteso il suo contratto, in scadenza quest’anno, fino al 2024, anche se l’ultimo da 20.9 milioni non è garantito. Quest’anno ha dovuto saltare 30 partite (su 64) per infortunio e pure il suo rendimento ne ha risentito: 14.5 punti con il 37% dal campo ed il 32% dall’arco, i dati peggiori da cinque anni a questa parte. Houston non ha scelte al prossimo draft e per la prossima stagione ha già sotto contratto sei giocatori per un totale di oltre 120 milioni.