Eric Mika ha firmato un decadale con i Kings

Sacramento ha firmato l’ex centro di Pesaro e Brescia, Eric Mika, con un contratto di 10 giorni.

Con la franchigia affiliata di G League teneva medie di 19.8 punti, 14.5 rimbalzi e 2.4 assist con il 57% da 2.

Con Holmes e Bagley fuori ancora per alcune settimane, l’ex “italiano” allunga le rotazioni dei lunghi per coach Walton. Sacramento potrebbe rifirmare Mika con un altro decadale (probabilmente dopo l’All Star Weekend) e poi deve decidere se confermarlo per il resto della stagione oppure no.