Ersan Ilyasova non molla e firma con gli Utah Jazz

Gli Utah Jazz sono la grande sorpresa di questo campionato, attualmente con il miglior record NBA. Hanno deciso di rinforzarsi durante questa pausa, allungando la panchina con il veterano di mille battaglie Ersan Ilyasova.

Aveva iniziato la stagione ai Bucks ma complice il suo contratto non garantito venne tagliato dalla squadra del Wisconsin e molte voci lo davano verso il ritorno in Europa (da giovane giocò per Efes e Barcelona). Invece lui ha continuato ad allenarsi e ha raggiunto l’accordo fino al termine dell’anno con i Jazz.

Il turco quasi 34enne ha giocato con i Bucks in tre periodi diversi, poi Detroit, Atlanta, Philadelphia in due passaggi, Orlando e Oklahoma City. Ora una nuova esperienza a Salt Lake City.

Dovrebbe percepire circa 17mila dollari al giorno per un ammontare quindi di quasi 1.2 milioni. Utah ha un altro posto libero a roster (ma non ha l’obbligo di firmare qualcuno) dopo la non conferma di Shaquille Harrison.