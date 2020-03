ESPN anticiperà “The Last Dance” di Jordan?

Nulla è ancora ufficiale, ma sembra che ESPN sia intenzionata ad anticipare la serie “The Last Dance”, un documentario diviso in 10 puntate, da giugno al 19 aprile.

Secondo alcune fonti, non citate da Marchand, l’annuncio ufficiale sarà fatto oggi su “Good Morning America”.

L’uscita del documentario era prevista per giugno, ma a causa della pandemia che ha bloccato i campionati, molti social media hanno implorato una anticipazione della data di uscita. Netflix possiede i diritti internazionali della serie-documentario.