Evan Turner torna a Boston, ma non da giocatore!

Dopo dieci anni di NBA Evan Turner appende le scarpe al chiodo per quanto riguarda la propria carriera da giocatore. L’ex seconda scelta assoluta nel draft 2010 sta infatti accordandosi con i Boston Celtics per un posto nel coaching staff di Stevens, e dovrebbe occuparsi specificatamente dello sviluppo dei giocatori.

10-year NBA veteran Evan Turner is finalizing a deal to join the Boston Celtics as an assistant coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Turner is expected to focus on player development.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2020