Federico Buffa e Federico Ferri incontrano Gigi Datome

Milano, 28 dicembre 2023. Nel secondo episodio della quinta puntata di “Federico Buffa Talks”, Federico Buffa e Federico Ferri danno il benvenuto a un gigante della pallacanestro italiana: Gigi Datome, capitano della Nazionale dal 2013 e volto del basket azzurro fino alla sua ultima presenza, la numero 203, giocata ai Mondiali di Manila, il 9 settembre 2023. Una lunga e generosa carriera che lo ha visto indossare, in Italia, le maglie di Siena, Roma, Scafati e Milano, con cui ha conquistato gli ultimi due scudetti prima del ritiro; all’estero in NBA le canotte dei Detroit Pistons e dei Boston Celtics e quella del Fenerbahce, con cui ha vinto tutto, compresa l’Eurolega nel 2017.

Il racconto del suo incredibile percorso parte proprio dalla fine, e cioè dalla scelta di lasciare il gioco per dedicarsi a quella che Datome stesso definisce “la vita vera”.

L’ex giocatore di Detroit e Boston ha ripercorso così i suoi successi con i club e con la Nazionale e i suoi momenti di difficoltà, per esempio quelli che hanno caratterizzato il suo periodo americano, soffermandosi sul rapporto con la sua famiglia e in particolare con sua madre, sempre rimasta nell’ombra nelle precedenti narrazioni della sua vita. Ad arricchire la conversazione a tre con Federico Buffa e Federico Ferri, anche molti aneddoti e retroscena della carriera di Gigi Datome, come l’inaspettata e indimenticabile cena con Kobe Bryant.

Il momento dell’addio è stato vissuto come la conclusione perfetta di un percorso straordinario:

«È stata una tempistica molto fortunata, molto consapevole – ha detto Datome – e molto romantica. Ce l’avevo in testa che più o meno potesse essere questo l’anno, volevo finire ad alto livello, ho fatto quello che dovevo fare, poi è finita come è finita: scudetto vinto a gara-7, finale bellissima, e ho chiuso con la Nazionale al Mondiale, da capitano».

Per usare le parole dell’intervista di mamma Antonella, Gigi Datome «Non ha mai cominciato a giocare a basket», semplicemente perché il basket faceva parte della sua vita prima ancora che venisse al mondo.

La sera prima che nascesse, infatti, sua madre era sugli spalti a vedere una partita della Benetton (Datome è nato in Veneto, a Montebelluna, ma poi si è subito trasferito a Olbia) e i primi canestri li ha tirati in un palazzetto che portava il suo cognome, dedicato a suo zio, Roberto Datome, morto in un incidente stradale a soli 24 anni, nel Capodanno di quarant’anni fa.

Se esiste un esempio di predestinato, dunque, quello è Datome. A soli sette anni affermava già con assoluta certezza che da grande avrebbe fatto il giocatore, e per sancire questo suo legame che va ben al di là del gioco, anche dopo il ritiro, Luigi sta continuando a occuparsi di basket: tutt’ora è accompagnatore dirigente dell’Olimpia Milano e da febbraio 2024 sarà anche Capo Delegazione della Nazionale.

«La Nazionale è sempre stata la cosa più importante ed è rimasta fino all’ultimo la parte romantica del gioco. Sono contento – ha aggiunto Datome – che questo gruppo che ho lasciato abbia questo valore, che non è scontato, di una consapevolezza del peso e dell’importanza della maglia azzurra».

Oltre al racconto della vita sportiva, la chiacchierata con Buffa e Ferri lo ha portato ad esprimersi su altri aspetti della sua esistenza: il rapporto con la famiglia e in particolare con la madre, le sue passioni extra campo, ovvero la lettura e la musica, e alcuni episodi indimenticabili che custodisce gelosamente tra i ricordi, come la cena con Kobe Bryant.

Il secondo episodio della quinta puntata di Federico Buffa Talks, che chiude la prima stagione di questa nuova produzione originale Sky Sport, sarà disponibile da domani, venerdì 29 dicembre, in streaming su NOW, disponibile on demand.

