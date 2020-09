Finali di Conference NBA, la preview: Lakers – Nuggets

NBA Western Conference pronta a scegliere la sua eletta verso la Finale NBA. Si sfidano i favoriti Los Angeles Lakers di Lebron James ed Anthony Davis contro la sorpresa Denver Nuggets, guidata da un super Nikola Jokic.

Los Angeles Lakers

Quintetto:

LeBron James (PG)

Danny Green (SG)

Kentavious Caldwell-Pope (SF)

Markieff Morris (PF)

Anthony Davis (C)

Punti di forza:

Anthony Davis e LeBron James nella stessa squadra, sono qualcosa di illegale. I due, in sintonia sin dalle prime partite, hanno mostrato un grande affiatamento e un unico obbiettivo, il titolo NBA. I due sanno riempire l’area come nessuno in NBA, fondamentale quindi è l’apporto dei tiratori fuori dall’arco dei 3 punti. Se le percentuali da 3 dei Lakers saranno simili alla serie contro i Rockets, sarà veramente dura per Jokic e compagni. La panchina lunga e le numerose risorse a disposizione per Coach Vogel sono un altro plus per la franchigia losangelina. Rajon Rondo e Kyle Kuzma possono e devono fare la differenza in questo momento decisivo per i Playoffs NBA. Poi se LeBron continua a passarla così…

Punti deboli:

Il punto di forza dei Lakers può tranquillamente diventare un problema, ovvero il tiro da 3 punti. Se non entra, come già dimostrato in alcune partite, i Lakers vanno in enorme difficoltà. LeBron James e Anthony Davis sono due superstar, ma non ad un livello di pericolosità altissimo da oltre la linea dei 3 punti. La squadra di Vogel dovrà limitare i passaggi a vuoto, ovvero quelle pause che si prendono in campo e che rischiano di dilapidare vantaggi anche in doppia cifra.