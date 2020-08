Fine corsa Blazers: in G5 fuori anche Damian Lillard

Dopo Nurkic, Collins e Hood, e la rinuncia di Ariza di partire per la “bolla”, ora si aggiunge anche la star Damian Lillard.

Costretto a lasciare G4 a metà del terzo quarto dopo un contrasto con Morris, la risonanza magnetica ha evidenziato una distorsione al ginocchio destro. Il #0 non è in grado di stendere completamente la gamba e, anche se Portland dovesse incredibilmente allungare la serie, Lillard non riuscirà ad esserci. Molto probabilmente i Lakers passeranno il turno 4-1, dopo la caduta in gara-1.

MVP della “bolla”, Dame ha segnato 37.6 punti, 9.6 assist, 4.3 rimbalzi e 1.4 rubate nelle 8 partite di regular season giocate a DisneyWorld. Contro i Lakers per lui 24.3 punti con quasi il 40% dall’arco.