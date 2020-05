Forbes stila la classifica degli sportivi più pagati: 5° posto per LeBron, 6° Curry e 7° Durant

Roger Federer e’ l’atleta professionista che ha guadagnato di piu’ nel 2020. Lo dice la rivista Forbes nella classifica annuale dei 100 sportivi piu’ ricchi del mondo. Si tratta della prima volta che un tennista si e’ piazzato sul gradino piu’ alto del podio. Con guadagni per 106,3 milioni di dollari, il super campione svizzero ha preceduto i calciatori Cristiano Ronaldo (105 milioni), Messi (104 milioni) e Neymar (95,5 milioni) nella classifica che tiene conto di premi vittoria, salario, bonus contrattuali, sponsorizzazioni e gettoni presenza. Al quinto posto troviamo la star della Nba LeBron James (con 88,2 milioni), seguito dai colleghi Stephen Curry (74,4 milioni) e Kevin Durant (63,9 milioni). La sportiva piu’ pagata nel 2020 e’ stata la tennista giapponese Naomi Osaka (al 29esimo posto con 37,4 milioni di dollari) che precede la collega Serena Williams (33esima con 36 milioni). Le due tenniste sono le uniche due donne presenti nella lista di questo anno. In totale, i 100 atleti piu’ pagati al mondo hanno guadagnato 3,6 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto al totale dell’anno scorso a causa del coronavirus.