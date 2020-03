Fournier infortunato, Capela e Towns rivalutati tra due settimane

Le ultime novità dalle infermerie NBA.

Evan Fournier ha subito un infortunio al gomito destro, qualificato come “sprain” che potrebbe lasciarlo fuori per almeno due settimane. Orlando è ottava a Est, con circa 5 partite di vantaggio su Washington. L’esterno francese quest’anno segna quasi 19 punti, verrà sostituito da Iwundu mentre resterà sesto uomo Terrence Ross.

Due settimane di stop ulteriore per Karl Anthony Towns, che si era frattura il polso sinistro circa un mese fa. Il lungo di Minnesota potrebbe anche aver finito la stagione, visto che i Timberwolves sono fuori dalla lotta Playoffs. Per lui 26.5 punti e 10.8 rimbalzi quest’anno.

Stesse tempistiche anche per Clint Capela, che non ha ancora debuttato con gli Hawks a causa di una fascite plantare. Anche qui Atlanta è fuori dai giochi per la postseason, quindi il centro svizzero potrebbe non essere rischiato quest’anno. Per lui 13.8 punti ed altrettanti rimbalzi nella prima parte di stagione con Houston.

Joel Embiid sembra quasi pronto a rientrare e dovrebbe farlo mercoledì notte contro Detroit. Si è infortunato alla spalla dieci giorni fa contro i Cavs. Ben Simmons è invece più indietro nel recupero, potrebbero servire altre due settimane di stop (verrà comunque rivalutato tra qualche giorno).